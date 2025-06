Galaxy S26 con ricarica wireless da 50 W? Samsung potrebbe adottare lo standard Qi 2 2

Il futuro della ricarica wireless potrebbe essere rivoluzionato con la serie Galaxy S26 di Samsung. Con una potenza di 50 W, questa novità promette prestazioni ancora più rapide e sicure. Ma la vera domanda è: Samsung adotterà lo standard Qi 2.2, portando innovazione e compatibilità all’avanguardia? Scopriamo insieme cosa ci riserva il prossimo top di gamma dell’azienda sudcoreana.

Samsung potrebbe adottare lo standard Qi 2.2 e la ricarica wireless da 50 W nel prossimo futuro: in arrivo sulla serie Galaxy S26?

