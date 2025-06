Galatasaray fiducioso di trattenere Osimhen l’attaccante vuole restare Schira

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto, ma il Galatasaray nutre ottimismo nel volerlo convincere a rimanere. L’attaccante, infatti, sembra deciso a restare in Turchia, respingendo con fermezza le avances dell’Al Hilal. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su “X”, entrambe le parti condividono la volontà di proseguire insieme. La domanda ora è: riuscirà il club turco a convincere Osimhen a restare?

Il giornalista Nicolò Schira ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen, conteso in questo momento tra l’Al Hilal e il Galatasaray. Il nigeriano continua a rifiutare le proposte del club saudita. Sotto questa sua precisa scelta ci sarebbe la volontà di restare in Turchia. Di seguito quanto scritto su “X” da Schira. Osimhen resta al Galatasaray? C’è la stessa volontà da entrambe le parti. “Il Galatasaray è fiducioso di trattenere Victor Osimhen. L’attaccante ha dato la priorità al Gala”, scrive il collega che riprende un suo stesso post di ieri. “Victor Osimhen non sembra convinto dell’offerta dell’#AlHilal, al momento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Galatasaray fiducioso di trattenere Osimhen, l’attaccante vuole restare (Schira)

In questa notizia si parla di: Galatasaray Osimhen Schira Fiducioso

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Galatasaray fiducioso di trattenere Osimhen, l’attaccante vuole restare (Schira) - Il Galatasaray vuole trattenere Victor Osimhen che a sua volta sta cercando in tutti i modi di rifiutare le proposte dall'Al Hilal ... Scrive ilnapolista.it

MERCATO - Schira: "Osimhen in trattativa con Al Hilal e Galatasaray, degli arabi l'offerta più alta, i dettagli" - "Trattative in corso per Victor Osimhen all'Al Hilal. Gli è stato offerto un contratto fino al 2028 con un ingaggio lauto per convincere l'attaccante del Napoli a unirsi al club saudita. Anche il Gala ... Secondo napolimagazine.com

Osimhen-Al Hilal manca l’accordo, entra in gara prepotente il Galatasaray (Romano) - Ancora Osimhen! L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano conferma le indiscrezioni di Sky secondo cui il Napoli avrebbe rifiutato la prima offerta dell’Al Hilal per Victor ma rilancia. “L’accordo tr ... ilnapolista.it scrive