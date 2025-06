Gachiakuta | rivelati un nuovo trailer e data di debutto dell’anime

Preparati a scoprire Gachiakuta, il nuovo anime tratto dal manga di Kei Urana, che farà il suo debutto il 6 luglio. Crunchyroll ha svelato un trailer emozionante e un poster coinvolgente, anticipando un mondo post-apocalittico ricco di sfide e sopravvivenza. L’anticipazione cresce: l’anime sarà proiettato in anteprima al cinema in 15 paesi, Italia inclusa. L’unica data di uscita si avvicina, e le sorprese sono appena iniziate…

Crunchyroll ha pubblicato un nuovo trailer e poster di Gachiakuta, anime tratto dall’omonimo manga di Kei Urana. Il video rivela che i nuovi episodi andranno in onda a partire dal 6 luglio. Manca circa un mese, quindi preparatevi a entrare in un mondo colmo di rifiuti, dove sopravvivere è tutt’altro che facile. Crunchyroll ha inoltre annunciato che l’anime sarà proiettato in anteprima al cinema in 15 paesi, tra cui l’Italia. L’unica data italiana confermata, al momento, è quella del 4 luglio alle 18:30 presso il The Space Moderno, Piazza della Repubblica ( Roma ). Oltre alla data di uscita, il trailer svela anche un’anteprima della nuova opening “ HUGs ” dei Paledusk. 🔗 Leggi su Nerdpool.it