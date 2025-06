Gabri Veiga uno di noi magari Torna dall’Arabia con 50 milioni e fa marameo agli indignados

Chiamalo il simbolo di chi osa sognare in grande e sfidare le convenzioni, dimostrando che a volte il coraggio e le scelte azzardate pagano sempre. Gabri Veiga, giovane e ambizioso, ha lasciato l’Europa per l’Arabia, accumulando un patrimonio da capogiro e tornando a casa più forte di prima. Un esempio di come il talento e la determinazione possano sovvertire le aspettative e scrivere la propria storia, anche in un mondo fatto di critiche e dubbi.

Gabri Veiga, a un passo dal Napoli, decise nell’estate 2023 di trasferirsi dal Celta Vigo all’Al Ahli. Fu un colpo di scena dato che all’epoca, in Arabia, andavano la maggior parte dei calciatori che erano a fine carriera. Lo spagnolo, invece, aveva solo 21 anni. Toni Kroos lo criticò aspramente. Lui è stato due anni lì, ora è tornato, ha firmato col Porto. E ha 50 milioni in banca. E fa marameo agli indignados in servizio permanente. Chiamalo fesso. Gabri Veiga è stato furbo: ha guadagnato 50 milioni in Arabia e ora si rilancia in Europa. Rivista Undici scrive: Gabri Veiga ora ha 23 anni compiuti da poco e ha appena firmato col Porto che per lui ha investito 15 milioni di euro – potrebbero diventare 19 con i bonus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gabri Veiga uno di noi (magari). Torna dall’Arabia con 50 milioni e fa marameo agli indignados

