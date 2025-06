Future Food Institute | servono Blue Community e transizione per i territori

Nel cuore di Venezia, il Future Food Institute lancia un appello cruciale: per garantire una vera transizione sostenibile, territori coesi e attivi devono unirsi e agire concretamente. Le Blue Community e strumenti plurifondo rappresentano le chiavi per guidare questo cambiamento. Solo con impegno condiviso e azioni concrete possiamo costruire un domani più verde e resiliente per tutti i territori, grandi e piccoli.

Venezia, 6 giu. (askanews) - "La transizione non avverrà mai se i territori coesi, grandi e piccoli, insieme, non prenderanno delle azioni concrete. Servono delle blue community e nuovi strumenti plurifondo per sostenere la transizione ". È l'appello lanciato da Sara Roversi, presidente del Future food Institute, nell'ambito della Venice Climate Week all'università IUAV di Venezia, dove è oggi pomeriggio si terrà il dialogo su "Future Lands", un approfondimento su l'ecologia integrale, per esplorare come la sicurezza alimentare e la rigenerazione delle aree marginali possano contribuire a costruire futuri resilienti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Future Food Institute: servono Blue Community e transizione per i territori

