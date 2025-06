Furto in casa a Sacile bottino da 20 mila euro

Un’ondata di furti scuote il Nord Italia, e questa volta Sacile si trova nel mirino di ladri senza scrupoli. Nel fine settimana, una famiglia si è trovata a dover affrontare la perdita di beni di valore stimati in 20 mila euro, lasciando dietro di sé un senso di insicurezza crescente. Ma come sono riusciti i malviventi a entrare indisturbati? La vicenda mette in luce l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza e di mantenere alta l’attenzione.

Un altro furto è stato messo a segno nel fine settimana nel Pordenonese. L'ultimo colpo segnalato è avvenuto in una casa a Sacile dove i ladri hanno agito indisturbati portandosi via oggetti preziosi dal valore di 20 mila euro. Da quanto si apprende i malviventi hanno approfittato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Furto in casa a Sacile, bottino da 20 mila euro

