Furto in casa a Sacile bottino da 20 mila euro

Un altro episodio inquietante scuote la tranquillità della provincia di Pordenone. Nel fine settimana, una casa a Sacile è stata presa di mira da ladri che, approfittando di momenti di distrazione, hanno trafugato oggetti preziosi per un valore stimato di 20 mila euro. La sicurezza dei cittadini torna al centro dell’attenzione: un episodio che solleva interrogativi sulla tutela delle abitazioni e sulla prevenzione dei furti.

Un altro furto è stato messo a segno nel fine settimana nel Pordenonese. L'ultimo colpo segnalato è avvenuto in una casa a Sacile dove i ladri hanno agito indisturbati portandosi via oggetti preziosi dal valore di 20 mila euro. Da quanto si apprende i malviventi hanno approfittato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Furto in casa a Sacile, bottino da 20 mila euro

In questa notizia si parla di: Casa Sacile Mila Euro

Furto in casa a Sacile, bottino da 20 mila euro - Un’ondata di furti scuote il Nord Italia, e questa volta Sacile si trova nel mirino di ladri senza scrupoli.

FURTO DA 15 MILA EURO AL MADERA DI SACILE: LADRI IN AZIONE NELLA NOTTE | 13/01/2025