Furto aggravato e rapina impropria extracomunitario espulso

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha concluso un’importante operazione di enforcement a Salerno, espellendo un cittadino extracomunitario con precedenti per furto aggravato e rapina impropria. L’uomo, arrestato il 2 giugno, aveva già suscitato allarme tra la comunità locale. Un intervento deciso che dimostra come le forze dell’ordine siano sempre pronti a tutelare la sicurezza pubblica. La vicenda evidenzia l’impegno costante delle istituzioni nel garantire legalità e tranquillità per tutti.

Nella giornata di ieri, 5 giugno, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Questore di Salerno, nei confronti di un cittadino extracomunitario con precedenti di polizia. L'uomo, il 2 giugno, era stato arrestato dagli operatori di polizia in quanto si era reso responsabile del reato di furto aggravato e rapina impropria, per aver sottratto tre biciclette elettriche ai danni di 3 cittadini egiziani ed averli minacciati brandendo una bottiglia di vetro. Il cittadino marocchino che era già stato arrestato e denunciato il 15 novembre scorso per resistenza a pubblico ufficiale e, più recentemente, il 27 maggio per ricettazione, risultava, inoltre, gravato da una lunga serie di precedenti penali e di polizia per reati quali violenza e resistenza a pubblico ufficiale, furto, porto di strumenti atti ad offendere, immigrazione clandestina e stupefacenti, nonché destinatario di un provvedimento di espulsione non eseguito.

