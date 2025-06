Furto a scuola ladro individuato a tempo di record

In un blitz rapido e decisivo, la Questura di Frosinone ha individuato in tempo record il ladro che aveva messo a segno un furto presso l’ITIS di viale Roma, danneggiando un docente. Questa immediata azione dimostra quanto siano efficaci i servizi potenziati nelle scuole, rafforzando la sicurezza e la tranquillità degli studenti e del personale. La tutela degli ambienti scolastici resta una priorità imprescindibile per la comunità.

L’episodio è avvenuto presso l’ITIS di viale Roma a Frosinone, in danno di un docente dello stesso Istituto. L’intensificazione dei servizi predisposti dalla Questura di Frosinone presso gli istituti scolastici del capoluogo, finalizzati a evitare furti e danneggiamenti, ha sortito l’esito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Furto a scuola, ladro individuato a tempo di record

