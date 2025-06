Furlani accoglie Allegri ed elogia così l’ex Juve | È un vincente meglio di così non si poteva La rivelazione infiamma i tifosi

Il Milan si anima di entusiasmo con l’arrivo di Allegri, un vero vincente che ha lasciato il segno anche in Juventus. L’amministratore delegato Furlani non ha esitato a elogia­re il suo ex allenatore, sottolineando quanto sia stato importante per il club. La rivelazione infiamma i tifosi rossoneri, entusiasti di questa scelta e pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi. La passione è alle stelle: la stagione promette grandi emozioni!

Giorgio Furlani, AD del Milan, ha parlato a margine del lancio del nuovo calendario di Serie A anche della scelta del nuovo allenatore Max Allegri, ex Juve. PAROLE – «A fine stagione avevamo detto che avremmo fatto annunci e mi pare di averne fatto un paio, la stagione vecchia è chiusa, si riparte e dobbiamo fare molto molto meglio. Allegri? È un vincente, ha portato a casa 14 trofei in carriera, quindi meglio di così non si poteva».

