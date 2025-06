Funicolare di Montevergine sospeso il servizio dopo l' attivazione del sistema di sicurezza

La Funicolare di Montevergine, simbolo di spiritualità e panorami mozzafiato, è momentaneamente sospesa per motivi di sicurezza. AIR Campania ha attivato tutte le precauzioni necessarie dopo un episodio che ha richiesto l’intervento del sistema di sicurezza automatizzato. La tutela dei visitatori resta la priorità assoluta, e si lavora al rapido ripristino del servizio. Restate sintonizzati per aggiornamenti ufficiali e tornate a vivere questa meraviglia presto in tutta serenità.

AIR Campania informa che, nella mattinata di oggi si è verificato un episodio che ha comportato l’attivazione automatica del sistema di sicurezza della Funicolare di Montevergine. Nei giorni scorsi era stato disposto un innalzamento del livello di controllo e dei dispositivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Funicolare di Montevergine, sospeso il servizio dopo l'attivazione del sistema di sicurezza

In questa notizia si parla di: Sicurezza Funicolare Montevergine Attivazione

Funicolare di Montevergine ferma per verifiche dopo attivazione del sistema di sicurezza - AIR Campania informa che, nella mattinata di oggi si è verificato un episodio che ha comportato l’attivazione automatica del sistema di sicurezza della Funicolare di Montevergine. Nei giorni scorsi er ... irpinianews.it scrive

Funicolare di Montevergine: ferma per verifiche tecniche - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Lo riporta msn.com

Funicolare di Montevergine: dal 1° giugno in vigore l’orario estivo - AIR Campania comunica che, a partire da domenica 1° giugno 2025, entrerà in vigore l’orario estivo della Funicolare di Montevergine. Si legge su napolivillage.com

Aggredito medico del Moscati, l'ordine dei medici : sia garantita la nostra sicurezza