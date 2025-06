FUMATA BIANCA! RAI1 | ECCO CHI SFIDA VERISSIMO IL SABATO E LA DOMENICA POMERIGGIO

Rai1 prepara una vera rivoluzione nel pomeriggio del fine settimana, sfidando le abitudini degli spettatori con novità e sorprese. Tra i protagonisti, Elisa Isoardi approda con un nuovo show dedicato ai dissidi familiari, mentre Lorena Bianchetti ritorna con A Sua Immagine. La domanda che tutti si pongono è: chi riuscirà a conquistare il pubblico e battere Verissimo? La sfida è appena iniziata, e il conto alla rovescia è già iniziato.

Rai1 ha definito i tasselli del nuovo pomeriggio del week end. La prima novità è il people show sui dissidi familiari condotto da Elisa Isoardi ma chi sfida Verissimo? Dopo la Isoardi, che lascia Linea Verde per un programma in studio, ci sarà il tradizionale appuntamento con A Sua Immagine, come sempre condotto da Lorena Bianchetti. Al posto del cancellato Sabato in Diretta con Emma D’Aquino, arriva direttamente dalla domenica pomeriggio Da Noi a Ruota Libera, il gradevole salotto di Francesca Fialdini. La domenica pomeriggio verrà aperta alle 14 da Mara Venier che condurrà la 50° edizione di Domenica In, supportata da altri volti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FUMATA BIANCA! RAI1: ECCO CHI SFIDA VERISSIMO IL SABATO E LA DOMENICA POMERIGGIO

