Fulvio Be e il successo di Portami in giro | il cantautore medico che racconta l’amore con sincerità e passione

Fulvio Be, il cantautore medico che unisce sincerità e passione nel raccontare l’amore, conquista ascolti e cuori con il suo singolo “Portami in giro”. Uscito l’11 aprile 2025, il brano si distingue come una delle novità più interessanti della scena musicale indipendente italiana di questa primavera. Con una ballata moderna sull’amore tossico, Fulvio Be dimostra ancora una volta di saper toccare le corde più profonde dell’animo umano. Con “Portami in giro”, Fulvio Be...

Uscito l’ 11 aprile 2025, il singolo “Portami in giro” di Fulvio Be continua a conquistare ascolti sulle piattaforme digitali e consensi dal pubblico. Il brano, già presentato nel podcast Unplugged Playlist di Periodico Daily, si è imposto come una delle novità più interessanti della scena musicale indipendente italiana di questa primavera. Una ballata moderna sull’amore tossico e l’irrazionalità dei sentimenti. Con “Portami in giro”, Fulvio Be affronta il tema delle relazioni complesse e combattute, restituendo al pubblico un brano diretto, emotivo e sincero. Il testo racconta una fase tossica dell’amore, tra passione, conflitto e abbandono. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Fulvio Be e il successo di “Portami in giro”: il cantautore medico che racconta l’amore con sincerità e passione

In questa notizia si parla di: Fulvio Portami Giro Successo

Giro: tempo clemente e grande successo di pubblico a Fossombrone - che ha colpito in particolare la provincia di Pesaro Urbino, il meteo oggi ha 'graziato' ciclisti e pubblico dell'ottava tappa del Giro d'Italia, che si è conclusa a Fossombrone. Tantissimi gli ... Secondo ansa.it

Fulvio Be - Portami in giro (Video Ufficiale)