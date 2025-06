Fukushima per l’Alta Corte lo tsunami era imprevedibile | respinto il risarcimento

L’Alta Corte di Tokyo ha respinto il risarcimento di circa 80 miliardi di euro alla Tepco, sostenendo che lo tsunami di Fukushima fosse imprevedibile. Questa decisione, che annulla la precedente sentenza, riaccende il dibattito sulla gestione del disastro nucleare più grave del Giappone dopo Hiroshima e Nagasaki. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni significative per le vittime e per la responsabilità delle aziende coinvolte, lasciando ancora irrisolti molti interrogativi sul futuro della sicurezza nucleare.

L’Alta Corte di Tokyo ha annullato la storica sentenza di risarcimento da circa 80 miliardi di euro disposta a carico della vecchia dirigenza della Tepco, la compagnia elettrica che gestiva la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, protagonista dell’incidente nucleare più grave del Giappone dopo Hiroshima e Nagasaki. Una decisione che ribalta completamente l’orientamento espresso in primo grado e che riapre una ferita ancora aperta per migliaia di cittadini colpiti dalle conseguenze del disastro. La tragedia risale all’11 marzo 2011, quando un terremoto di magnitudo 9.0 al largo della costa nordorientale del Giappone innescò uno tsunami con onde alte oltre 15 metri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Fukushima, per l’Alta Corte lo tsunami era imprevedibile: respinto il risarcimento

