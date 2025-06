Frumuzache e il femminicidio prima di Denisa Adas | incastrato dall’auto e dal telefono acceso dopo 9 mesi

Un coinvolgente viaggio nel passato di un tragico enigma: quasi un anno prima di Denisa Maria Adas Vasile, Frumuzache aveva già segnato il suo cammino oscuro, incastrato dall’auto e dal telefono acceso. La vicenda di Ana Maria Andrei emerge ora come un tassello fondamentale per comprendere questa inquietante spirale di violenza. Scopriamo insieme come si è arrivati alla verità, rivelando dettagli inattesi e sorprendenti. Continua a leggere.

Quasi un anno prima di Denisa Maria Adas Vasile Frumuzache ha ucciso un'altra donna, probabilmente Ana Maria Andrei, scomparsa nel mese di agosto: ecco come è stato scoperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Prima di Denisa aveva ucciso un’altra escort, Vasile Frumuzache è un serial killer - Il caso agghiacciante di Vasile Frumuzache, già condannato per l’omicidio di Maria Denisa Paun, rivela un inquietante schema di violenza.

Frumuzache e il femminicidio prima di Denisa Adas: incastrato dall’auto e dal telefono acceso dopo 9 mesi - Quasi un anno prima di Denisa Maria Adas Vasile Frumuzache ha ucciso un'altra donna, probabilmente Ana Maria Andrei, scomparsa nel mese di agosto: ecco ... Segnala fanpage.it

Maria Denisa Adas e Ana Maria Andrei, ipotesi serial killer: «Si indaga su altre donne scomparse». Così Vasile ha confessato gli omicidi - Due femminicidi confessati in meno di 24 ore fanno scendere l'ombra di un potenziale serial killer di donne scomparse fra Prato e Montecatini Terme. Vasile Frumuzache, guardia giurata romena ... Da leggo.it

La confessione del killer di Denisa Maria Adas: “Ho ucciso un’altra donna prima di lei” - Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso Denisa Maria Adas. Nelle ultime ore ha rivelato di aver ucciso un’altra donna prima lei: “Ha provato a scappare e l’ho accoltellata”. Secondo fanpage.it