Frode da oltre 2 milioni sul bonus facciate | finti lavori anche a Verona

Una frode da oltre 2 milioni di euro sul bonus facciate scuote Verona e la provincia di Treviso. Finti lavori e pratiche illecite hanno permesso a un'impresa locale di ottenere crediti d’imposta indebitamente, evidenziando quanto sia cruciale vigilare sulla trasparenza del denaro pubblico. La Guardia di Finanza continua a vigilare per proteggere gli interessi dei cittadini e garantire che le risorse siano usate correttamente.

Nel corso di un'indagine per prevenire e contrastare le condotte di sperpero delle risorse pubbliche, la guardia di finanza del Comando provinciale di Treviso avrebbe scoperto un'impresa dell’hinterland della Marca che avrebbe illecitamente ottenuto crediti d’imposta per 2,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Frode da oltre 2 milioni sul "bonus facciate": finti lavori anche a Verona

