Friuli Venezia Giulia | Modello di attrattività per investimenti esteri secondo Fedriga

Friuli Venezia Giulia si conferma come una regione leader in attrattività per gli investimenti esteri, grazie a un modello vincente studiato e implementato con successo. Il governatore Massimiliano Fedriga sottolinea come il risultato sia il frutto di anni di impegno che hanno trasformato il territorio in un ambiente affidabile, ricco di strumenti strategici e pronto ad accogliere nuovi investitori. Questo riconoscimento rafforza la posizione di FVG come hub economico di eccellenza nel panorama italiano ed europeo.

"Questo risultato è frutto del buon lavoro svolto in questi anni, che ha reso la nostra regione un territorio affidabile per gli investitori, capace di offrire tutti gli strumenti necessari e di generare un contesto favorevole". Queste le parole del governatore Massimiliano Fedriga a commento dell'articolo pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore che conferma il Fvg modello di attrattività per gli investimenti, grazie a un significativo incremento dei capitali esteri registrato negli ultimi cinque anni. Per Fedriga, "questa Amministrazione regionale ha creato le condizioni ideali per sviluppare un sistema economico dinamico, rafforzato dal ruolo strategico della regione come piattaforma logistica dell'area centro-europea.

