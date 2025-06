Frey | La democrazia sta colando a picco e abbiamo il dovere di fare qualcosa

In un mondo dove la democrazia sembra vacillare, il pensiero di Bruno Frey ci richiama all'urgenza di intervenire. La crisi democratica minaccia non solo i diritti fondamentali ma anche la stabilità economica e sociale globale. È il momento di riflettere e agire, per preservare i nostri valori e costruire un futuro più solido. La domanda è: cosa possiamo fare oggi per invertire questa tendenza?

"La democrazie sta colando a picco in moltissimi Paesi del mondo, questo oggi è il problema più importante per il futuro dal punto di vista economico e sociale: dobbiamo fare di tutto per capire perché questo sta accadendo, dobbiamo lavorare sull'economia politica". Questo il messaggio di Bruno Frey, professore di Economia all'Università di .

