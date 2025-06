Frecce Tricolori a Punta Marina | le prove generali sono già show Video

Punta Marina si prepara a incantare gli appassionati con le spettacolari prove delle Frecce Tricolori, che domani culmineranno in un indimenticabile show aereo. Gli spettatori sono già rapiti dall’energia e dalla precisione dei piloti durante le prove generali di oggi, un anticipo emozionante di quello che promette di essere il momento clou del weekend. La magia dell’aeronautica sta per esplodere sul cielo di Ravenna: non perdetevi questa meraviglia!

Punta Marina (Ravenna), 6 giugno 2025 – Loro scaldano i motori, gli appassionati sono già con il naso all’insù per ammirare le prove del Tricolore air show che si svolge questo fine settimana a Punta Marina e avrà il suo clou per sabato pomeriggio alle 15,30 con l’esibizione delle Frecce Tricolori. Ma i piloti acrobatici della Aeronautica hanno dato nel pomeriggio un primo assaggio con le prove generali (video): tutti in spiaggia si sono alzati per ammirare la millimetrica precisione di questi professionisti. Tra le esibizioni più attese ci sono anche quelle dell’elicottero del soccorso aereo del 15esimo Stormo di Cervia, oltre ai velivoli del Reparto Sperimentale di Volo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frecce Tricolori a Punta Marina: le prove generali sono già show / Video

In questa notizia si parla di: Punta Marina Frecce Tricolori

