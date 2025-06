Frattesi Napoli se Inzaghi fosse rimasto all’Inter era già pronto questo scambio

Se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, il volto di mercato avrebbe potuto cambiare radicalmente. Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno svelato che Giacomo Raspadori sarebbe stato il grande colpo per l’Inter, pronto a essere inserito nello scacchiere nerazzurro. Un retroscena che apre nuovi scenari sul futuro dei calciomercato italiani, dimostrando come le decisioni degli allenatori possano influenzare le mosse delle società. E tutto questo, in un calcio sempre più imprevedibile...

Frattesi Napoli e Raspadori Inter, con Inzaghi in panchina il cambio sarebbe stato una mossa di mercato fin da subito. Un retroscena di mercato che riguarda l ’ Inter e Simone Inzaghi. Lo hanno svelato Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube: « Possiamo raccontare che se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi. S appiamo da gennaio che è il primo obiettivo a centrocampo, è molto apprezzato da Conte. Con Inzaghi da allenatore era sorta questa ipotesi con Raspadori, ripetiamo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Napoli, se Inzaghi fosse rimasto all’Inter era già pronto questo scambio

