Frattesi Inter, cambia lo scenario dopo l’addio di Inzaghi? La Gazzetta: «Tutto lascia pensare che.». Le ultime sul futuro del centrocampista. Cambia il futuro di Davide Frattesi in chiave mercato Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra? Per mesi il nome del centrocampista azzurro era stato accostato prima alla Roma e poi al Napol i. A gennaio Marotta e Ausilio hanno fatto muro per trattenerlo, ma adesso le cose potrebbero cambiare. Nonostante l’addio di Inzaghi, stando alla Gazzetta dello Sport, la mezzala l’ex Sassuolo potrebbe essere comunque ceduta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, cambia lo scenario dopo l’addio di Inzaghi? La Gazzetta: «Tutto lascia pensare che…»

Inzaghi Inter, l’eventuale spareggio scudetto cambia la gestione verso la finale di Champions: il tecnico ha 4 carte da giocarsi - In vista dell’eventuale spareggio scudetto contro il Napoli, Simone Inzaghi deve rivedere la sua strategia per la finale di Champions League contro il PSG.

L'Inter è ancora senza allenatore dopo l'addio di Inzaghi. Fabregas e Vieira hanno detto no, ora si punta su Chivu. Caos e incertezza sul futuro neraz #calcio Partecipa alla discussione

Ho sempre pensato che per fare bene il proprio lavoro ci vogliano doti naturali, conoscenza ed esperienza. Il calcio non fa eccezione, e quello che sta facendo l’#Inter che, dopo l’addio di #Inzaghi , è stata rimbalzata da #Fabregas e si è buttata su #Chivu- 13 Partecipa alla discussione

Chi è Cristian Chivu, il sostituto di Inzaghi scelto dall’Inter - La carriera da allenatore di Cristian Chivu è iniziata nel 2018 nelle giovanili dell’Inter. Dal 2021 è poi passato alla guida della Primavera, conquistando il campionato al suo primo anno. Pur non ... passioneinter.com scrive

Cristian Chivu: chi è il nuovo allenatore dell’Inter e come cambia il mercato - L'ex difensore firmerà venerdì con i nerazzurri: per lui un contratto biennale. Succede a Simone Inzaghi, trasferitosi in Arabia ... Segnala msn.com

Stramaccioni: «Inter spiazzata da Inzaghi, ma Chivu è una garanzia. Da calciatore mi aveva colpito una cosa» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista Tv, sul cambio in panchina dell’Inter da Inzaghi a Chivu. I dettagli Andrea Stramaccioni ha parlato a La Gazzetta dello Sport della scelta de ... Come scrive calcionews24.com

