Fratello di Giorgio Mastrota | Mai comprato nulla da lui ma ne approfittavo per spuntare sconti per altri

Sergio, fratello di Giorgio Mastrota, ci apre le porte di un legame speciale che va oltre le televendite. Nonostante la differenza di età, il loro rapporto è forte e sincero, con la famiglia sempre al centro. Un'amicizia fatta di sostegno e affetto incondizionato, che dimostra come il vero valore stia nei legami autentici. Scopriamo insieme questa storia di solidarietà e amore fraterno, un esempio che ispira e conquista.

Sergio, fratello di Giorgio Mastrota, racconta il legame fortissimo con il “re delle televendite” in Italia. Tra i due esistono oltre 10 anni di differenza ma il rapporto è strettissimo: “La famiglia è per entrambi al primo posto”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Fratello Giorgio Mastrota Comprato

Sergio Mastrota, il fratello professore di Giorgio, re delle televendite: «Quattro figli a testa, ma io ho già 15 nipoti. Non ho mai comprato niente da lui e non ho neanche la tv» Partecipa alla discussione

Fratello di Giorgio Mastrota: “Mai comprato nulla da lui, ma ne approfittavo per spuntare sconti per altri” - Sergio, fratello di Giorgio Mastrota, racconta il legame fortissimo con il “re delle televendite” in Italia. Tra i due esistono oltre 10 anni di differenza ma il rapporto è strettissimo: “La famiglia ... Come scrive fanpage.it

Mastrota, il fratello del re delle televendite: «Giorgio? Non ho mai comprato niente da lui e non ho neanche la tv: ecco la nostra famiglia» - Uno è il volto simbolo delle televendite italiane, l’altro un professore riservato e lontano dai riflettori. Giorgio e Sergio Mastrota, fratelli con dodici anni di differenza – 61 anni il primo, 73 il ... Segnala msn.com

Giorgio e Sergio Mastrota: due vite parallele tra televisione e insegnamento - Giorgio e Sergio Mastrota, originari di Milano, raccontano il loro legame familiare in un'intervista al Corriere della Sera, evidenziando le loro carriere diverse e i valori condivisi. Come scrive ecodelcinema.com

A casa con Grecia Colmenares speciale Rete 4 Conduce Giorgio Mastrota