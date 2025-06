Fratelli fermati per ucciso il padre | il cadavere in una cassapanca in terrazza

Hanno ucciso il padre, poi hanno nascosto il suo cadavere dentro una cassapanca custodita sulla terrazza della casa di uno di due. Quindi hanno ripreso la loro vita, fingendo che nulla fosse accaduto. Ma la denuncia di scomparsa dell’uomo da parte della compagna, ha fatto crollare subito tutto. Così nel giro di poche ore i carabinieri hanno ricostruito quanto sarebbe accaduto e hanno fermato due fratelli di 34 e 42 anni con l’accusa di aver ammazzato il padre 71enne a Quarto, nel Napoletano. La scomparsa dell’uomo risale allo scorso 3 giugno, secondo la denuncia presentata giovedì sera dalla convivente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

