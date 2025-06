Fratelli fermati i due hanno confessato | il padre ucciso per la pensione

Una tragica vicenda scuote Quarto, nel Napoletano, dove i fratelli fermati dai carabinieri hanno confessato l’omicidio del padre, Antonio Di Gennaro. Motivazioni economiche e l’avidità che si cela dietro il gesto: un omicidio brutale motivato dalla richiesta di denaro per la pensione. Un dramma familiare che mette in luce le oscure ombre dei rapporti di sangue. La verità emergere a poco a poco, rivelando un quadro agghiacciante di inganno e crudeltà.

Tempo di lettura: 2 minuti Ci sarebbe un motivo economico alla base dell’ omicidio di Antonio Di Gennaro, 72 anni (e non 71, come si era appreso in precedenza), che sarebbe stato ucciso dai due figli a Quarto, nel Napoletano, e poi nascosto in una cassapanca: i due fratelli, che sono stati fermati dai carabinieri, lo avrebbero ammazzato, addormentandolo con un sonnifero nel caffè e poi soffocandolo con un cuscino, perché non dava loro i soldi della reversibilità della pensione della loro madre defunta. L’ omicidio, secondo quanto hanno raccontato i due figli, Andrea e Michele Di Gennaro, di 34 e 42 anni, risalirebbe alla mattina del 3 giugno, giorno in cui l’attuale compagna dell’uomo ne ha denunciato la scomparsa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fratelli fermati, i due hanno confessato: il padre ucciso per la pensione

In questa notizia si parla di: Fratelli Fermati Ucciso Confessato

