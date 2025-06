Fratelli arrestati a Quarto vicino Napoli per aver ucciso il padre ne avevano denunciato la scomparsa

Una tragica vicenda scuote Quarto, vicino Napoli: due fratelli sono stati arrestati per aver ucciso il padre, di cui avevano denunciato la scomparsa. Il corpo, nascosto in una cassapanca, rivela un inquietante segreto che ha sconvolto la comunità . Un caso che solleva numerosi interrogativi sulla fragilità dei legami familiari e sulla minaccia dell’ombra della violenza domestica. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Due fratelli di Quarto, vicino Napoli, sono stati arrestati per l'omicidio del padre. Il corpo ritrovato nascosto in una cassapanca. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fratelli arrestati a Quarto vicino Napoli per aver ucciso il padre, ne avevano denunciato la scomparsa

