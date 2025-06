Fratelli arrestati a Quarto per l' omicidio del padre trovato in cassapanca

Una vicenda agghiacciante scuote Quarto, nel Napoletano, dove due fratelli sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso il padre, Antonio Di Gennaro. La scoperta, avvenuta grazie alla denuncia della compagna della vittima, ha portato all’arresto e alla drammatica rivelazione del cadavere nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa. Le indagini proseguono per chiarire i motivi di questa tragica tragedia.

Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri, a Quarto, nel Napoletano, con l'accusa di avere ucciso il padre, Antonio Di Gennaro, di 72 anni. Ieri sera la compagna dell'uomo era andata in caserma per denunciarne la scomparsa. Sono quindi scattate le indagini dei carabinieri che, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato il cadavere dell'uomo nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa dei fermati. Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli, sono state condotte dai carabinieri della Tenenza di Quarto e da quelli della Compagnia di Pozzuoli. I due fratelli sottoposti a fermo sono entrambi incensurati, ma a loro carico sono stati raccolti "forti indizi" di aver ucciso il padre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fratelli arrestati a Quarto per l'omicidio del padre trovato in cassapanca

