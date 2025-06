Fratelli accusati di aver ucciso il padre trovato nascosto in una cassapanca

Una tragica scoperta scuote Quarto, nel Napoletano: due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso il padre, un uomo di 71 anni. La vicenda si è dipanata dopo la denuncia della compagna dell’uomo, che ha portato i carabinieri a scoprire il corpo nascosto in una cassapanca sulla terrazza. Un dramma familiare che lascia sgomenti, con aggiornamenti ancora da attendere...

Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri, a Quarto, nel Napoletano, con l’accusa di avere ucciso il padre, di 71 anni. Ieri sera la compagna dell’uomo era andata in caserma per denunciarne la scomparsa. Sono quindi scattate le indagini dei carabinieri che, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato il cadavere dell’uomo nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa dei fermati. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fratelli accusati di aver ucciso il padre, trovato nascosto in una cassapanca

