Frassinetti | La scuola non è un costo ma una leva economica che l’Italia non può sottovalutare Dispersione giù al 94% iscrizioni ITS triplicate in un anno | Un Paese più inclusivo è anche più competitivo

In un’Italia che si prepara a rilanciare il suo sistema educativo, Frassinetti sottolinea con forza come la scuola non sia un mero costo, ma una vera leva economica strategica. Con la dispersione scolastica in calo e le iscrizioni agli ITS triplicate, il nostro Paese dimostra che investire in istruzione e inclusione è la chiave per una crescita sostenibile e competitiva. E il futuro, senza dubbio, parte proprio dai banchi di scuola.

Mentre il mondo industriale chiede un Piano straordinario basato su investimenti, regole e competenze, la risposta arriva dai banchi di scuola.

l'€conomista: Istruzione, competenze e lavoro: la scuola come leva di crescita economica