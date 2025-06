frankenstein di guillermo del toro vietato ai minori per violenza sanguinosa e immagini raccapriccianti

Preparati a un’immersione disturbante e potente nel mondo di Frankenstein come mai prima d’ora. Guillermo del Toro, maestro della visione gotica e del horror, porta sullo schermo un adattamento intenso, violento e visivamente sorprendente. Con un rating R che vieta l’ingresso ai minori di 17 anni, il suo Frankenstein promette di sconvolgere e affascinare gli appassionati di cinema audace e innovativo. Resta sintonizzato: l’attesa su Netflix sta per finire.

La potenza visiva dell'adattamento di Guillermo del Toro riserverà sangue e violenza a fiumi all'arrivo su Netflix a novembre, di conseguenza scatta il rating R che implica il divieto ai minori di 17. La censura dell'MPAA si abbatte sull'atteso Frankenstein di Guillermo del Toro. Mentre il regista messicano annuncia la fine della post-produzione, il film, in arrivo su Netflix a novembre, riceve il rating R, divieto ai minori di 17 anni non accompagnati, per "violenza sanguinosa e immagini raccapriccianti", come rivela Filmratings.com. Questa notizia, per i fan di Guillermo del Toro, non è certo una sorpresa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it