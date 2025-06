Francia un congresso quasi pari | Faure si conferma segretario dei socialisti per 100 voti

Il congresso socialista in Francia si è concluso con una vittoria stretta e ambigua: Faure si conferma segretario con appena 100 voti di margine, lasciando i militanti divisi e con un risultato che, secondo Le Monde, appare più come una vittoria "en trompe-l’oeil" che un trionfo netto. Un esito che segna una fase di incertezza per il futuro del partito, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua capacità di ricostruzione e unità.

“Vittoria en trompe-l’oeil ”, scrive stamattina Le Monde. “Una vittoria dal gusto amaro, ma una vittoria comunque”, aggiunge Mediapart. Al termine di uno scrutinio combattuto ieri, fino alle 22, i militanti socialisti hanno riconfermato Olivier?Faure al posto di primo segretario, con il 50,9?% dei voti, contro il 49,1?% di Nicolas?Mayer-Rossignol, sindaco di Rouen. Un risultato che più “quasi pari” di così non si può, con qualche centinaio di voti di differenza – che verrà ratificato al Congresso di Nancy dal 13 al 15 giugno –, e che segnala una profonda frattura interna mai sanata: i due si erano contesi la leadership del partito e il voto dei militanti già nel 2023 e il PS si era ritrovato già spaccato in due all’epoca, “al bordo dell’implosione – scrive sempre Le Monde –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, un congresso “quasi pari”: Faure si conferma segretario dei socialisti per 100 voti

