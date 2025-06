Francia | French Open semifinali di doppio femminile in carrozzina

Il French Open 2025 a Parigi si anima con una semifinale di doppio femminile in carrozzina emozionante e ricca di adrenalina. Li Xiaohui e Wang Ziying, due talentuose atlete cinesi, sfidano Pauline Deroulede e Aniek Van Koot in un match che esalta il talento, la determinazione e lo spirito sportivo. La passione e la forza di queste campionesse ci ricordano che nel tennis, come nella vita, la volontà supera ogni ostacolo.

Li Xiaohui e Wang Ziying (a destra) gareggiano durante le semifinali del doppio femminile in carrozzina di tennis tra le atlete Pauline Deroulede della Francia e Aniek Van Koot dei Paesi Bassi e le due atlete cinesi al torneo di tennis French Open presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, ieri 5 giugno 2025. Li Xiaohui (a destra) e Wang Ziying festeggiano un punto durante le semifinali del doppio femminile in carrozzina di tennis tra le atlete Pauline Deroulede della Francia e Aniek Van Koot dei Paesi Bassi e le due atlete cinesi al torneo di tennis French Open presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, ieri 5 giugno 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Francia: French Open, semifinali di doppio femminile in carrozzina

In questa notizia si parla di: Francia Semifinali French Open

Juventus Under 17, non basta un grande Nava: il portogallo vince ai rigori. Il Belgio di Gielen eliminato dalla Francia. Il resoconto delle semifinali di Euro 25 - La Juventus Under 17 lascia l'Euro 2025 con un mix di orgoglio e delusione. Nonostante le parate strepitose di Nava, la squadra viene eliminata ai rigori dal Portogallo, mentre il Belgio di Gielen cede alla Francia.

Jannik Sinner si guadagna le semifinali, ai #RolandGarros di Parigi! #Sinner #Jannik #janniksinner #Italia #Italy #Italie #tennis #Parigi #Paris #Francia #France Partecipa alla discussione

Open di Francia 2025: Sinner e Djokovic completano il quadro dei semifinalisti - Il tennis italiano scrive una grande pagina al Roland Garros 2025 qualificando per le semifinali Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. È la prima volta nell’era Open che due giocatori ... Scrive datasport.it

Open di Francia 2025: Musetti e Alcaraz volano in semifinale - Saranno Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz a contendersi venerdì 6 giugno un posto in finale agli Internazionali di Francia nella parte bassa del tabellone. I due giovani talenti si affronteranno ... Lo riporta datasport.it

Tennis - Open di Francia - Semifinali - L’undicesimo giorno di gare all’Open di Francia è andato in archivio con la clamorosa ... Per Thiem si tratta della seconda semifinale consecutiva a Parigi. Lo scorso anno si inchinò proprio di fronte ... Si legge su oddschecker.com

Highlights Boisson vs Gauff Semi-final | Roland-Garros 2025