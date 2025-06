Francia contro il porno online | Basta click fittizi servono controlli reali sull’età Il pedagogista Novara | La strada giusta si faccia così anche in Italia

La lotta contro l'accesso dei minori ai contenuti pornografici online sta facendo passi concreti in Francia, dove si punta a eliminare i semplici click fittizi con controlli di età efficaci e affidabili. Un esempio che potrebbe ispirare anche l’Italia, secondo il pedagogista di Novara, per garantire un ambiente digitale più sicuro per i giovani. La strada giusta si faccia così anche in Italia, promuovendo politiche più incisive e responsabili.

La Francia ha deciso di fare sul serio nella lotta contro l'accesso dei minori ai contenuti pornografici online, introducendo controlli rigorosi per verificare l'età degli utenti sui siti per adulti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sempre più giovani sui siti pornografici