francesco de gregori festeggia l anniversario di rimmel doppio concerto al teatro antico

Francesco De Gregori celebra i 50 anni di "Rimmel", il suo iconico album del 1975 che ha rivoluzionato la musica italiana. Per l'occasione, il cantautore tiene un doppio concerto al suggestivo Teatro Antico, un'occasione imperdibile per rivivere le emozioni di un capolavoro che ha attraversato generazioni. Un evento da non perdere, dove musica e storia si incontrano in un’atmosfera magica e senza tempo, rendendo omaggio a un classico intramontabile.

