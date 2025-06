Francesca Michelon rompe il silenzio | ‘Sono figlia di Stefano D’Orazio non voglio l’eredità ma la verità’

a nudo le proprie emozioni, sfidando l’oblio e cercando finalmente di ottenere chiarimenti sulla sua identità. Con determinazione e sincerità, rompe il silenzio e apre una porta sulla verità che da troppo tempo desiderava conoscere.

Una battaglia personale diventata pubblica. Dopo anni di silenzio, Francesca Michelon, 40 anni, ha scelto di raccontare la sua storia. Lo ha fatto in modo diretto e personale, con un lungo post pubblicato su Facebook in cui affronta senza filtri la questione della sua paternità riconosciuta da Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh scomparso nel 2020. Non è un post qualunque: è una sorta di memoriale, un atto di coraggio con cui Francesca mette nero su bianco anni di silenzi, attese, delusioni e – soprattutto – un dolore esistenziale mai davvero sanato. Il test del DNA e la sentenza che ha cambiato tutto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it