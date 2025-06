Francesca Manzo | nuova vice presidente del club sportivo un passo avanti per il calcio femminile

Francesca Manzo conquista un nuovo straordinario traguardo, diventando la vice presidente del club sportivo, un passo importante per il calcio femminile. Con entusiasmo e determinazione, affianca suo padre nella gestione della società , puntando a far crescere il club e a realizzare infrastrutture all’avanguardia. Prima dell’inizio del prossimo campionato, il suo ruolo sarà ufficializzato, segnando un cambiamento positivo e un impegno concreto per il futuro del calcio femminile.

di Andrea Lorentini "È per me un orgoglio assumere la carica di vice presidente dell’ e poter affiancare mio padre nelle gestione del club. Sono molto contenta di poter dare il mio contributo per la crescita della società per raggiungere i traguardi sportivi che ci siamo posti e completare la realizzazione delle infrastrutture". A breve, sicuramente prima dell’inizio del prossimo campionato, Francesca Manzo diventerà ufficialmente la numero 2 del cavallino rampante anche se, nei fatti, lo è già . Da un anno è, ormai, una presenza fissa e operativa nella stanza dei bottoni. Già imprenditrice (titolare del marchio Rever Iconic), a soli 25 anni, la scalata ai vertici dell’ della figlia minore del patron è stata vertiginosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Francesca Manzo: nuova vice presidente del club sportivo, un passo avanti per il calcio femminile

In questa notizia si parla di: Francesca Manzo Vice Presidente

