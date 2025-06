Frana a Pasturo | vigili del fuoco e soccorsi sul posto

Una frana improvvisa a Pasturo, in Valsassina, ha scosso la comunità nella serata di venerdì 6 giugno. Alle 20.15, uno smottamento dall’Zucco dell’Angelone ha provocato l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei soccorritori, impegnati a valutare eventuali feriti o dispersi. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di sicurezza e recupero sono in corso per garantire la massima tutela delle persone coinvolte.

Frana a Pasturo, in Valsassina. Un grosso smottamento si è verificato alle 20.15 di venerdì 6 giungo dallo Zucco dell'Angelone. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La squadra di intervento sta verificando se ci siano o meno persone coinvolte e sta.

