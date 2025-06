FOTO | Logan Paul propone Trump vs Musk a SummerSlam con un fotomontaggio irriverente

Logan Paul sorprende i fan con una provocazione irresistibile: un fotomontaggio che immagina Donald Trump contro Elon Musk sul ring di SummerSlam 2025. La proposta, saltata fuori sui social, cavalca la recente faida tra i due miliardari e aggiunge pepe alle già accese polemiche. È solo un'irriverente fantasia o potrebbe davvero diventare realtà? La scena è pronta a scaldare l’estate sportiva e non solo.

Logan Paul ha lanciato una divertente provocazione sui social media, proponendo alla WWE di organizzare un match tra Donald Trump ed Elon Musk per SummerSlam 2025. La proposta arriva mentre i due miliardari sono protagonisti di una faida pubblica che sta catturando l'attenzione mondiale. La provocazione social di Logan Paul per SummerSlam. Logan Paul ha pubblicato un poster che ritrae il presidente Donald Trump ed il suo ex alleato Elon Musk pronti a scontrarsi sul ring, accompagnato dal messaggio "Make it happen @WWE" rivolto alla federazione di Stamford. L'immagine, che richiama l'estetica promozionale di SummerSlam, mostra i due protagonisti della faida in versione wrestler.

