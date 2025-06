Forza Italia celebra la rinascita dell' aeroporto e si prepara alla conquista di Reggio

tavoli della politica e agli abitanti di Reggio Calabria, pronti a volare verso nuove opportunità e una rinascita che si fa concreta. Con entusiasmo e determinazione, Forza Italia celebra questa straordinaria rinascita, segnando un nuovo capitolo di crescita e speranza per la città e il suo futuro.

L'aeroporto di Reggio Calabria simbolo dei sogni che diventano realtà e il coraggio di cambiare. La straordinaria crescita del Tito Minniti e il progetto di ampliamento e riqualificazione a cantiere finalmente aperto sono la dote che Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto hanno portato ai.

In questa notizia si parla di: Aeroporto Reggio Forza Italia

