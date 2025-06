Fortitudo | Simone Giofrè favorito per il ruolo di general manager

La Fortitudo Bologna si prepara a voltare pagina con entusiasmo, puntando forte su Simone Giofrè come possibile nuovo general manager. Questa scelta rappresenta un passo cruciale nel percorso di rilancio del club, che ora si concentra sulla composizione della rosa e sul futuro sotto la guida di coach Attilio Caja. La sfida è lanciata: il club è pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi e passione, e tutto dipende dai prossimi passi da fare.

Fatto il direttore generale facciamo la Fortitudo. È questo il tema che sta tenendo maggiormente banco in questi giorni in casa del club del presidente Stefano Tedeschi, alla ricerca di un nuovo profilo manageriale che andrà a sostituire l’uscente Nicolò Basciano. Dopodiché inizierà la seconda attesissima fase, quella degli ingaggi che comporranno la rosa che sarà a disposizione di coach Attilio Caja, alla seconda panchina e mezzo in biancoblù, e che allo stato attuale conta i soli Matteo Fantinelli e Riccardo Bolpin. Il nome che piace nel ruolo di general manager, e che sembra avere maggiori possibilità di concretizzare la propria carica rispetto agli altri concorrenti ipotizzati ( Flavio Portaluppi, Alessandro Dalla Salda e Giulio Iozzelli ), è quello del comasco Simone Giofrè, uscito da Treviso appena tre settimane fa al termine di un biennio durante il quale il club ha collezionato un tredicesimo e un undicesimo posto nella massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net