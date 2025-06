L'iniziativa "Cronisti in classe" continua a conquistare il cuore delle scuole toscane, coinvolgendo studenti e insegnanti in un viaggio nel mondo del giornalismo e dell’attualità. Forte adesione alla traccia sull’educazione stradale sostenuta dal Ministero testimonia l’impegno delle istituzioni nel promuovere una formazione consapevole e responsabile. Un progetto innovativo che mira a formare cittadini più informati e attivi, preparando giovani lettori a partecipare con coscienza alla società.

Teresa Madeo* FIRENZE Anche quest’anno l’iniziativa "Cronisti in classe" ha riscontrato una grande adesione. Un progetto che trasporta le studentesse e gli studenti in un percorso da veri e propri giornalisti! L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni alla lettura dei quotidiani e stimolarli sulle tematiche di attualità. E si tratta di appuntamento molto atteso dalle scuole toscane per l’originalità di una proposta che vuole offrire loro stimoli per diventare cittadini consapevoli e capaci di valutare in modo critico quello che accade nella realtà che li circonda. Bravissime sono state le scuole quest’anno a puntare i riflettori sull’educazione stradale secondo la traccia proposta da questo Ufficio, in quando l’educazione stradale è una delle priorità su cui il Miur lavora per promuovere la cultura della sicurezza in strada, per acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza dei corretti comportamenti da adottare in strada. 🔗 Leggi su Quotidiano.net