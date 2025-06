Formazioni ufficiali Norvegia Italia subito una partita importantissima per gli Azzurri | le scelte di Spalletti sui bianconeri

L’attesa è finita: ecco le formazioni ufficiali di Norvegia-Italia, un match cruciale per la nostra nazionale nelle qualificazioni mondiali. Spalletti ha scelto una formazione senza giocatori della Juve titolari, concentrando l’attenzione sugli obiettivi di mercato e sulle strategie per questa sfida decisiva. Un’occasione imperdibile per gli azzurri di dimostrare il loro valore e proseguire il cammino verso il Qatar. La partita sta per cominciare, e tutto può ancora succedere.

Formazioni ufficiali Norvegia Italia: tutti i dettagli sulle scelte di Spalletti per l'importante sfida degli Azzurri. È ufficiale la formazione dell' Italia per l'importante match di qualificazione ai Mondiali: nessun giocatore della Juve parte titolare ma ci sono tanti obiettivi di mercato in campo. Norvegia (4-4-2) – Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Selvik, Ostigard, Berg, Larsen, Gundersen, Pedersen, Aasgaard, Donnum, Schjelderup, Bobb, Johnsen. Commissario tecnico: Stale Solbakken. Italia (3-4-2-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Raspadori, Tonali; Retegui.

In questa notizia si parla di: Italia Ufficiali Norvegia Azzurri

