Formazioni ufficiali Norvegia-Italia due giocatori dell’Inter in campo dal 1?

Oggi si scrive una nuova pagina per l’Italia di Spalletti, impegnata in una sfida cruciale contro la Norvegia nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Tra le scelte dei tecnici si distinguono Barella e Bastoni, entrambi titolari dall’inizio, con Barella come unico giocatore dell’Inter a scendere in campo dal primo minuto. Questa partita potrebbe davvero segnare il percorso degli Azzurri verso Qatar: scopriamo insieme le formazioni ufficiali e le emozioni in attesa del fischio d’inizio.

Formazioni ufficiali Norvegia-Italia, le scelte di Solbakken e Spalletti. Barella e Bastoni in campo dal primo minuto. Inizia oggi il cammino dell’Italia di Luciano Spallett i nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. Azzurri tra poco in scena in casa della Norvegia, in un match che potrebbe già essere decisivo. Di seguito le formazioni ufficiali della gara. Barella è l’unico giocatore dell’ Inter in campo dal 1?. NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby; Nusa, Haaland, Sorloth. CT: Stale Solbakken ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Norvegia-Italia, due giocatori dell’Inter in campo dal 1?

In questa notizia si parla di: Italia Ufficiali Norvegia Campo

Coppa Italia, Milan-Bologna: le formazioni ufficiali della finale | LIVE News - Alle 21:00, il palcoscenico dell'Olimpico di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Norvegia-Italia in chiaro: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario del match di qualificazione ai Mondiali 2026 - Parte ufficialmente oggi, venerdì 6 giugno, la corsa dell'Italia verso il Mondiale. Gli Azzurri di Spalletti tornano in campo per il doppio ... Da msn.com

Norvegia-Italia, orario e dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali - Norvegia-Italia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico, si gioca questa sera alle 20:45 a Oslo. Diretta in chiaro e gratuita su Rai1 ... Scrive fanpage.it

Norvegia-Italia, dove vedere (in tv e streaming) il primo match di qualificazione ai Mondiali: probabili formazioni, orario e telecronaca - Parte ufficialmente oggi, venerdì 6 giugno, la corsa dell'Italia verso il Mondiale. Gli Azzurri di Spalletti tornano in campo per il doppio ... Si legge su msn.com