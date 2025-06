Formazione sanitaria e approccio relazionale un progetto Unife rivolto ai bambini

Immaginate un ospedale speciale, dove i piccoli pazienti trovano amici di stoffa con occhi di bottoni e denti di plastica, pronti a trasformare la paura in curiosità. Il progetto dell’Università di Ferrara, “Formazione sanitaria e approccio relazionale”, utilizza pupazzi per avvicinare bambini delle scuole materne ed elementari a medici e dentisti, rendendo l’esperienza sanitaria più serena e positiva. Un’iniziativa che fa della gentilezza e del gioco strumenti di cura e prevenzione.

Un ospedale dove il paziente ha orecchie di stoffa, denti di plastica e a volte bottoni al posto degli occhi. E' un progetto dell'Università di Ferrara che attraverso i pupazzi insegna a bambine e bambini delle scuole materne ed elementari del territorio a non avere paura di medici, dentisti e.

