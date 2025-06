Formazione in agricoltura | nuovo bando Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha appena annunciato un nuovo bando dedicato alla formazione in agricoltura, un'opportunità imperdibile per gli operatori del settore primario. Come sottolineato da Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, investire nella formazione non solo favorisce l’innovazione ma garantisce anche benefici economici nel medio e lungo termine. È il momento di sfruttare questa occasione per potenziare le proprie competenze e far crescere il settore agricolo regionale.

“Gli investimenti nel campo della formazione a beneficio degli operatori del settore primario generano un indiscutibile ritorno economico nel medio e lungo periodo, sostenendo l’innovazione e la razionalizzazione dei processi produttivi”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato i recenti nuovi stanziamenti dell’assessorato all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia nel quadro della misura della Pac denominata “Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Formazione in agricoltura: nuovo bando Regione Lombardia

In questa notizia si parla di: Lombardia Formazione Agricoltura Regione

Riparte da Monza l’academy della polizia locale: 50 ufficiali in formazione da tutta la Lombardia - Monza riaccoglie l'Academy della Polizia Locale, riportando la formazione al centro della Lombardia. Dopo tre anni di pausa, 50 ufficiali provenienti da tutta la regione si preparano a intraprendere un percorso avanzato presso il comando di via Marsala.

Agricoltura finanziati 50 corsi di formazione a mille professionisti - Regione Lombardia ha finanziato con oltre 450.000 euro 50 corsi di formazione, raggiungendo oltre mille operatori ... Lo riporta valtellinanews.it

Lombardia, approvato piano di controllo dei piccioni e dei corvidi - Con Deliberazione N. XII/4451 del 26/05/2025, Regione Lombardia ha ufficialmente approvato il “Piano di Controllo Regionale del Piccione Domestico e dei Corvidi 2025–2029”, uno strumento fondamentale ... cacciapassione.com scrive

Formazione professionale in Lombardia, esami per 25mila studenti - Giugno è il mese delle prove che porteranno numerosi studenti e studentesse alla qualifica professionale: gli auguri dell’assessora Simona Tironi ... Scrive giornaledibrescia.it

Confagricoltura Lombardia - Formazione per offerta Glamping