Forlì rende omaggio al senatore Leonardo Melandri il figlio Valerio | E' sempre presente in mezzo a noi

Forlì celebra il suo illustre figlio, il senatore Leonardo Melandri, con un omaggio che rivela l’affetto e la stima della comunità. Venerdì scorso, la cerimonia di scopertura della targa ha sottolineato il suo ruolo imprescindibile nel panorama cittadino, con il suo nome ora scolpito nel cuore del Campus universitario di Bologna. In occasione del ventennale di questa importante ricorrenza, il ricordo di Melandri si fa simbolo di impegno e passione per il bene comune.

Venerdì si è svolta la cerimonia di scoprimento della targa dedicata al senatore Leonardo Melandri. Nella toponomastica cittadina il suo nome è stato assegnato al Piazzale antistante l'ingresso del Teaching Hub del Campus universitario di Bologna, in via Corridoni 20. In occasione del ventennale.

Fu il padre dell'università in Romagna: si scopre nel piazzale del Campus la targa in memoria del senatore Leonardo Melandri - Un tributo speciale per il "padre dell'università in Romagna": venerdì mattina, il campus di Bologna onorerà il senatore Leonardo Melandri con una targa commemorativa.

Faenza e Forlì ricordano i 30 anni della legge a tutela della ceramica voluta da Dolcini e Melandri