Forlì in C presentati i documenti per l' iscrizione Il Morgagni ha bisogno di interventi di ammodernamento

Sei pronto a scoprire come Forlì si prepara a brillare nel prossimo campionato di Serie C? La società ha depositato con entusiasmo la documentazione necessaria, dimostrando il suo impegno nel rispetto di tutti gli standard richiesti. Con un occhio rivolto all’ammodernamento del Morgagni, il club punta a consolidarsi come protagonista di questa stagione. La strada è tracciata, e il futuro si prospetta ricco di sfide e successi.

Il Forlì ha depositato venerdì mattina alla segreteria della Lega Pro di Firenze la documentazione necessaria al fine di ottenere l'iscrizione al Campionato Serie C stagione 2025-26 insieme a tutti gli adempimenti normativi e finanziari richiesti dal sistema di Licenze Nazionali.

