Ford Italia l’ad Fabrizio Faltoni | Le auto elettriche? Chi le prova non torna più indietro

Le auto elettriche stanno rivoluzionando il modo in cui guidiamo, e una cosa è certa: chi le prova non torna più indietro. Fabrizio Faltoni, AD di Ford Italia, ci guida tra sfide e opportunità di questa rivoluzione verde, sottolineando quanto sia fondamentale accelerare sulla mobilità sostenibile. In un panorama complicato da decisioni politiche e ostacoli di mercato, la strada verso un futuro più pulito sembra ancora lunga, ma non impossibile.

Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia, ha le idee chiare su cosa si debba fare per spingere sull’acceleratore della mobilità sostenibile. Ne ha parlato in questa intervista esclusiva per il Fatto, cominciando proprio dalle difficoltà che incontrano le EV sul mercato. La transizione energetica si sta rivelando più complicata del previsto, complici anche decisioni politiche che non la supportano a dovere. Come se la cavano le aziende in questa situazione? “Il mercato automobilistico sta vivendo una fase molto delicata. Il contesto economico e normativo attuale richiede una riflessione da parte di tutte le voci in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ford Italia, l’ad Fabrizio Faltoni: “Le auto elettriche? Chi le prova non torna più indietro”

In questa notizia si parla di: Ford Italia Fabrizio Faltoni

Fabrizio Faltoni, AD di Ford Italia, al talk ROM-E | Ford Italia