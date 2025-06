Ford Go Electric gamma EV completa e cuore produttivo nello stabilimento di Colonia

Ford Go Electric presenta la gamma EV completa, con lo stabilimento di Colonia come cuore pulsante di questa rivoluzione. Obiettivo? Raggiungere la neutralità carbonica e trasformare il modo di produrre auto, puntando su innovazione e sostenibilità . Con un investimento di due miliardi di dollari, l’impianto tedesco incarna il piano “Road to Better”, tracciando un percorso verso un futuro più verde e connesso. Il viaggio verso l’eccellenza continua.

L’obiettivo era e resta la neutralitĂ carbonica e l’impianto di Colonia, il cuore elettrico di Ford in Europa, è il sito che incarna il piano “Road to Better”, la via verso il meglio. Un meglio sul quale, nella sola conversione della fabbrica tedesca l’ Ovale Blu ha investito due miliardi dollari. L’impegno è quello di ridefinire la produzione di auto, implementare tecnologie avanzate per assemblare veicoli completamente connessi e software dedicati “per soddisfare la domanda dei clienti sempre piĂą orientata verso una mobilitĂ a emissioni zero”. “Questo impianto sarĂ uno dei piĂą efficienti e responsabili dal punto di vista ambientale – aveva dichiarato nel giugno del 2023 William Clay “Bill” Ford jr, executive chair del colosso statunitense – Sono entusiasta di continuare a lavorare per un futuro a zero emissioni per i nostri figli e i nostri nipoti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ford Go Electric, gamma EV completa e cuore produttivo nello stabilimento di Colonia

In questa notizia si parla di: Ford Cuore Colonia Electric

Ford Electric Vehicle Center a Colonia, la casa delle nuove auto a batteria - una nuova era per Ford in Europa L’apertura dei Ford Electric Vehicle Center è un nuovo capitolo della lunga storia dello stabilimento dell’Ovale Blu a Colonia, che dal 1930 è il cuore dell’industria ... Secondo motori.quotidiano.net

Ford inaugura a Colonia il primo stabilimento a zero emissioni - Dalla Model A al nuovo Explorer 100% elettrico: una nuova era per Ford in Europa L’apertura dell’Electric Vehicle Center è un nuovo capitolo della lunga storia dello stabilimento dell’Ovale Blu a ... Da techprincess.it

Ford spinge sull’elettrificazione, arriva Go Electric - Con Go Electric, Ford lancia una campagna con test drive, formazione e premi esclusivi: in palio un anno con Explorer e una Puma Gen-E da guidare ... Come scrive virgilio.it

Ford Opens New Electric Vehicle Center in Cologne