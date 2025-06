Ford Explorer il suv a elettroni costruito su misura per i clienti europei

Ford Explorer, il SUV elettrico progettato su misura per i clienti europei, rappresenta una svolta emozionante nel mondo delle auto a zero emissioni. Unendo l’anima americana al gusto e alle esigenze del nostro continente, questo veicolo apre la strada a una nuova generazione di mobilità sostenibile. Con caratteristiche innovative e prestazioni impeccabili, si prepara a rivoluzionare il modo in cui viviamo e guidiamo nel rispetto dell’ambiente. Anche se a zero, non si ferma davanti a nulla.

“ Explorer apre la strada a una nuova ed emozionante generazione di veicoli elettrici Ford. Pur ispirato al carattere americano che è nel nostro DNA, è stato progettato e costruito per il mercato europeo ed è concepito per affrontare qualsiasi sfida, dagli spostamenti quotidiani alle grandi avventure”, sintetizza Marin Gjaja, Chief Operating Officer di Ford Model E, la divisione dell’Ovale Blu che si occupa della gamma elettrica. Anche se a zero emissioni, il Suv a cinque posti è in grado di garantire prestazioni interessanti sia su strada sia fuori, come dimostrano non solo la disponibilitĂ della trazione posteriore (9,7 metri di raggio di sterzata) e integrale (10,8), ma anche le due differenti altezze libere da terra, che sono rispettivamente di 193 e 202 millimetri (141 e 148 a pieno carico), e la capacitĂ di traino di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ford Explorer, il suv a elettroni costruito su misura per i clienti europei

