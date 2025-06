Food mania abbuffata indigesta | spese e debiti piegano le catene Dai locali ‘fast’ alle vetrine fusion | è partita la stagione delle chiusure

In un panorama gastronomico saturo di proposte innovative e mondiali, Milano si trova al crocevia tra gusto e crisi. La moda degli hamburger gourmet e del poke ha invaso le strade, portando a una vera e propria guerra tra aperture e chiusure. Spesso, l’entusiasmante corsa ai locali di tendenza si conclude con spese e debiti, lasciando dietro di sé un mercato in evoluzione. È la stagione delle chiusure: cosa ci riserva il futuro della ristorazione?

Milano – La moda dell’hamburger gourmet e quella del poke, con fast-food del tipico piatto hawaiano che hanno invaso le strade di Milano e poi delle province lombarde fino a saturare il mercato. I panini di qualità, i “ fishbar “, i piatti importati dall’altra parte del globo o tipici della cucina di strada delle regioni italiane replicati su larga scala. Catene che aprono, fanno successo, e a volte finiscono nel vortice della crisi e dei debiti. Il “fast-food più irriverente del mondo” Burgez, messo in liquidazione giudiziale dal Tribunale fallimentare di Milano, è l’ultimo della lista, in una piazza redditizia ma anche difficile come quella milanese, per i suoi costi e per l’alta concorrenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Food mania, abbuffata indigesta: spese e debiti piegano le catene. Dai locali ‘fast’ alle vetrine fusion: è partita la stagione delle chiusure

